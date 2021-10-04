Lars Vilks kimdir, öldü mü, neden öldü? İslam karşıtlığıyla bilinen Lars Vilks kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Lars Vilks kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Lars Vilks öldü mü, neden öldü? Lars Vilks'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

LARS VİLKS ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazası sonrası yanarak öldü. Vilks, 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşıyordu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı. Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi.

Smaland polisi, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

LARS VİLKS KİMDİR?

Lars Endel Roger Vilks (20 Haziran 1946 - 3 Ekim 2021), çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri ile tanınan İsveçli bir görsel sanatçı ve aktivistti. Lars Vilks, sırasıyla dalgaların karaya attığı odun ve kayadan yapılmış Nimis ve Arx heykellerini de yapmıştır. Heykellerin bulunduğu bölge, Vilks tarafından bağımsız bir ülke "Ladonia" olarak ilan edildi.

Lars Vilks, İsveç'in Helsingborg kentinde Letonyalı bir baba ve İsveçli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1987'de Lund Üniversitesi'nden sanat tarihi alanında doktora derecesini aldı ve 1988'den 1997'ye kadar Oslo Ulusal Sanat Akademisi'nde çalıştı. 1997'den 2003'e kadar Bergen Ulusal Sanat Akademisi'nde sanat teorisi profesörüydü. Bir sanat teorisyeni olarak Vilks, kurumsal sanat teorisinin bir savunucusuydu.

YILLARDIR GİZLENEREK YAŞIYORDU

2007 yılında İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda, Lars Vilks'in Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini yayımlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu. 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan ve polis korumalarıyla gezen Vilks, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

Haberler.com - Gündem