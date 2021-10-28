'LARA ŞARKILARI RESİM SERGİSİ' SANATSEVERLERLE BULUŞTU

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Şair ve Ressam Belgin Özkoç'un "Lara Şarkıları" adlı resim sergisi Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Serginin açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, meclis üyeleri, Sanatçı Tuncay Yurtsever ile Menderes Samancılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

'Gel Kıyalım' adlı şiir kitabındaki şiirlerinin duygularını yansıtan resimler yaptığını ve şiir ile resmin iç içe geçtiği bir sergi oluşturmak istediğini söyleyen Belgin Özkoç, "Bu sergide hep birlikte resim okuyup, şiir seyredeceğiz. Tüm kalbimle sevmenizi diliyorum. " Dedi.

Bodrum'un geçmişten bugüne çok önemli sanatçılara kucak açtığını ve ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Aras, "Sevgili Belgin Özkoç, şiiri tuvalle buluşturup; bu çok değerli eserlerini Bodrumlu sanatseverlerle bir araya getirmek için bu güzel salonumuzda sergisini açtı. Özellikle Bodrumun, Bodrumlunun sanatseverliğinden Belediye Başkanınız olarak gurur duyuyorum.

Sevgili Zülfü Livaneli şu şekilde ifade ediyor: Bodrum 3500 yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent. Karyalılardan Dorlara, Leleglerden Bizanslara, Romalılardan Rodos Şövalyelerine birçok medeniyetten bu topraklar izler taşıyor ve onların yeraltındaki ruhları hala bu topraklarda dolaşıyor ve bizi sarıyor. Bu sebeple bizler Bodrum'da barış ve huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla Bodrum'a ve Bodrum'un geçmiş medeniyetlerine saygı duymak, bu mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak bizim görevimiz. Bunu yapmak için de sanata ve sanatçıya ihtiyacımız var. " dedi.

BAŞKAN ARAS: ÖZLEDİĞİMİZ BODRUM'U YENİDEN KUCAKLAYACAĞIZ

Sanatçıların; yıllar boyunca iyiliği, dostluğu, sevgiyi, barışı, kardeşliği işlediklerini ifade eden Başkan Aras, "Nazım Hikmet, Abidin Dino'ya der ki; mutluluğun resmini yapabilir misin? Belki Abidin, mutluluğun resmini yapamaz ama Abidin'in resimlerine bakanlar mutlu olur. Sanatçı olmak böyle bir şey ve ben tüm sanatçılara saygı duyuyorum. Bodrum'da olmalarından, Bodrum'da üretmelerinden çok mutluyum. Hepimiz sanata, kültüre sahip çıkarsak hem Bodrum'u hem ülkemizi kurtarırız. Yıllar geçtikçe örselendik, Bodrum o bohem havasını kaybetmeye doğru gitti. Sanatla tekrar o özlem duyduğumuz; Cevat Şakir'in, Zeki Müren'in Bodrumunu yeniden kucaklayacağımıza inanıyorum.

Bodrum Belediyesi olarak; sanatı, sokakta insanlarla buluşturmaya devam edeceğiz.

Özellikle ücretsiz yaptığımız sergilerle, biliyorsunuz iki sergi salonu daha açtık. Bodrum Belediyesi'ne ait Mausolos ve Artemisia Sanat Galerimizi de açtık. Yine Şevket Sabancı'da sergilerimiz yapılmaktadır. Yerel yönetim olarak sanatı ve sanatçıyı halkla buluşturarak; aradaki mesafeyi kapatıyoruz. Belgin Hanım'ı kutluyor; yeni eserleri ve ürettikleri ile tekrar Bodrum'da görmek istiyoruz. Sizlere bu özel ve güzel anlara tanıklık ettiğiniz için çok teşekkür ederim. " dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan yaptığı çalışmalardan dolayı gurur duyduğunu ifade eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Benim ne güzel bir ülkem var, deniziyle yaylalarıyla her tarafında gülen insanlar var. İnsanlar nedense mutlu olduğu zaman birileri çıkıp neden mutsuz olunmuyor diye soruyorlar. Oysaki bu güzel insanların bu güzel ülkede bir tek istedikleri var; aileleriyle, sevdikleriyle, dostlarıyla mutlu olmak. Özgür olmak ve demokratik bir ülkede yaşamak istiyorlar. Bir de çok sevmek ve sevilmek istiyorlar. Bunun önünde hiçbir engelin olmaması gerekiyor. Ancak bu sevgiyi ve hoşgörüyü kirletmek ve yok etmek isteyen bir anlayışa karşı duran insanlar var. Onlardan bir kısmıyla bu akşam birlikte olmanın gururunu yaşıyorum. Benim büyük ailem iyi ki buradasınız hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. " dedi

Sergi, 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

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