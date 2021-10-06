Lapseki'nin enerjisi güneş panellerinden sağlanacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine inşa edilecek kapalı pazar yeri, ilçenin önemli enerji kaynaklarından biri olacak.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihalesi yapılan ve yer teslimi gerçekleştirilen kapalı pazar yeri için inşaat çalışmalarının kısa bir süre içinde başlayacağını söyledi.

Bu alanın enerji üreten bir sisteme sahip olacağını belirten Yılmaz, pazar yerinin çatısına yerleştirilecek güneş panellerinden 1,2 megavat enerji üretimi sağlanacağını, bununla da katı atık ve arıtma tesislerinin enerjisini karşılayacağını anlattı.

Yılmaz, gelecek yıl haziran ayında pazar yerinin tamamlanarak hizmete açılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"İlçemizde uzun yıllardır halk pazarı çarşı içinde yapılıyordu, tabii ki açık alanda bu yüzden özellikle kış aylarında pazarcı esnafımız zaman sıkıntı çektiği haftalar oluyordu. Bunun yanında semt pazarı ve halk pazarının bir bölümü otoyolun kenarında yapıldığı için büyük tehlike arz ediyordu. Şükürler olsun bugüne kadar her hangi bir sıkıntı yaşamadık. Şu an 360 kayıtlı esnafımız var, toplamda 170 esnafımız üretici, 80 esnafımız pazarcı, bununla birlikte 210 esnaf sebze ve meyve satıcısı, 150 esnaf da kıyafet, gıda ve zücaciye diye ayrılıyor. Bu esnafımız cumartesi günleri ilçe merkezine kurulan halk pazarına gelen esnaflarımız. Semt pazarına ise 93 kayıtlı esnafımız var. Bunlardan 38 esnafımız pazarcı, 55 esnafımız üretici, 74 esnaf sebze ve meyve ve 19 esnafımız da kıyafet, gıda ve zücaciye satan esnaflarımız. Kapalı pazar yeriyle ilgili uzun zamandır çalışmamız sürüyordu. Bu süreçte Belediye Başkan Yardımcılarımız ve personelimiz çok çaba harcadı. Aslında bu proje 3 ay kadar önce bitmişti fakat daha sonra projeyi değiştirerek üst kısmına güneş enerjisi yapmaya karar verdik. Proje bu yüzden biraz gecikti sadece. Kısa süre içinde inşaatına başlanacak."

Yeni pazar yerinde 539 bölüm bulunacağını ve 10 bin 400 metrekare alandan oluşacağını dile getiren Yılmaz, "Kapalı pazar yeri çatısında güneş enerjisi panelleri olacak ve 1,2 megavat enerji üretimi sağlanacak. Şu an belediyemizin katı atık ve arıtma tesislerinde kullandığı elektriği, bu proje hayata geçtiğinde buradan karşılamış olacağız." dedi.