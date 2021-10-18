Lahn nedir? Kuran'da Lahn ne demektir? Lahn kelimesinin tanımı ve anlamı! İslam dininde en sık kullanılan ve anlamı en çok merak edilen kelimeler arasında yer almaktadır. İnsanlar Lahn nedir? Kuran'da Lahn ne demektir? Lahn kelimesinin tanımı ve anlamı! sorularını araştırmaktadır. Peki, Lahn nedir? Kuran'da Lahn ne demektir? Lahn kelimesinin tanımı ve anlamı! İşte detaylar...

LAHN NEDİR?

Kur'ân'ı hatalı olarak okumaya "lahn" denir. Sözlükte kıraatte hata etmek, başkası-nın anlayamayacağı şekilde konuşmak, irapta hata ederek konuşmak, lehçe, lügat, dil, makam, nağme, melodi, ses ve nota gibi anlamlara gelen lahn, bir kırat terimi olarak, harfleri ve kelimeleri doğru olarak okumamaktır. Buna zelletü'l-kârî de denir.

Lahn, lahn-i celî ve lahn-i hafî olmak üzere iki kısımdır. Lahn-i celî, anlamı bozacak şekilde kelimeleri yanlış okumaktır. Mesela kelimedeki "tı-?" harfini, "?-dal" gibi, "z-?" harfini, "z-?" harfi gibi bir harfi başka bir harfin yerine okumaktır. ???????? yerine ???????? okumak lahn-i celîdir. Lahn-i hafî, anlamı bozmayacak şekilde, çekilmeyecek harfi çekmek gibi kelimenin okunuşunda yanlış yapmaktır.

Kur'ân'ı lahn ile okumak, "Kur'ân'ı tertil üzere oku" (Müzzemmil, 73/4) emrine muhalefet olur.

Haberler.com - Gündem