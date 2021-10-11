Lady Diana'nın hayatını konu alan 'Spencer' filmi 12 Kasım'da vizyona giriyor - Haberler
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Lady Diana'nın hayatını konu alan "Spencer" filmi 12 Kasım'da vizyona giriyor

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
Lady Diana'nın hayatını konu alan

Galler Prensesi Lady Diana'nın hayatını konu alan ve ABD'li oyuncu Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu "Spencer" filmi 12 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Galler Prensesi Lady Diana'nın hayatını konu alan ve ABD'li oyuncu Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu "Spencer" filmi 12 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmartı'dan yapılan açıklamaya göre film, "Jackie" ve "Neruda" filmlerinin yönetmeni Pablo Larrain ile BAFTA ödüllü İngiliz senarist Steven Knight'ı bir araya getirdi.

Adını Lady Diana'nın evlenmeden önceki soyadından alan yapım; güzelliği, karakteri ve yardımseverliğiyle her kesimden insanın gönlünü kazanan ve 1997'deki ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Galler Prensesi'nin hayatının kritik dönemlerine odaklanıyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lady Diana'nın hayatını konu alan 'Spencer' filmi 12 Kasım'da vizyona giriyor - Haberler
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