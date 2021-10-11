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La Palma Yanardağı'nda lavlar onlarca evleri yuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İspanya'nın La Palma adasında 19 Eylül'den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı'nda lav çıkışı hızlanırken, onlarca bina daha lavlar tarafından yutuldu.

İspanya'nın La Palma adasında 19 Eylül'den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı'nda lav çıkışı hızlanırken, onlarca bina daha lavlar tarafından yutuldu.

İspanya'nın La Palma adasında 19 Eylül'den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı'nda dün kraterin kuzey duvarının çökmesinden sonra lav çıkışının daha da hızlandığı ve yeni lav akıntıları oluştuğu bildirildi. Yeni oluşan lav akıntıları son 24 saatte 40 hektardan fazla alanı yok ederken, daha önce tamamen tahliye edilen Todoque köyünde sağlam kalan binaları ve tarlaları da haritadan sildi.

Yetkililer çökme sonrasında çıkan lavların oluşturduğu yeni akıntının yakında denize ulaşabileceğinden endişelenirken, lavların denize ulaşması sonrası zehirli gaz salınımına neden olabileceği belirtiliyor.

Volkanolog Ines Galindo dün yaptığı açıklamada, yanardağdan çıkan lavların krater duvarlarında aşırı büyümeye yol açtığını bu sebeple krater duvarlarının daha kırılgan hale geldiğini söyledi. Yanardağ ağzından çıkan lavların miktarının artması kraterin duvarını zorlayarak çökmeye neden olduğunu belirten Galindo, çökmenin doğal bir süreç olduğunu ifade etti. Galindo şu anda kraterin doğu duvarının da çok yüksek olduğunu ve yakın zamanda çökme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.

Avrupa Komisyonu Copernicus Acil Durum Servisi'nin aktardığına göre, İspanya'nın La Palma adasında 19 Eylül'den beri faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı bu güne kadar toplam 525 hektarlık alanı yok etti ve 1281 binayı yuttu. Yanardağ nedeniyle adada yaşayan 6 bin kişi de tahliye edildi.

(Saim Sevinç/İHA)

La Palma Yanardağı'nda lavlar onlarca evleri yuttu

La Palma Yanardağı'nda lavlar onlarca evleri yuttu

La Palma Yanardağı'nda lavlar onlarca evleri yuttu

La Palma Yanardağı'nda lavlar onlarca evleri yuttu
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Haber: La Palma Yanardağı'nda lavlar onlarca evleri yuttu - Haberler
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