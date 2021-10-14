La Palma'da lavlar arasında kalan hayvanlara dronelarla yiyecek dağıtılıyorLa Palma'da patili dostlar unutulmadı

- La Palma'da lavlar arasında kalan hayvanlara dronelarla yiyecek dağıtılıyor

La Palma'da patili dostlar unutulmadı

KANARYA ADALARI - İspanya'ya bağlı La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı'dan püsküren kül ve lavların arasında kalan ve riskli olduğu için ulaşılamayan hayvanlara drone aracılığıyla yiyecek ve su dağıtılıyor.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5. adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor. Tehlike altındaki ada sakinleri tahliye edilirken, savunmasız durumdaki hayvanlar da unutulmadı. Todoque bölgesinde yanardağdan püsküren küllerin ve lavların arasında kalan, riskli olduğu için helikopterle de ulaşılamayan hayvanlara insansız hava araçlarıyla (drone) yiyecek ve su dağıtılıyor. Uzun süre aç kaldıkları düşünülen ve oldukça zayıf olan köpeklerin drone'u fark ettikten sonra yere bırakılan paketleri patileriyle açtığı görüldü. La Palma Ada Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Ticom Soluciones ve Volcanic Life adlı şirketlerin 5 gün köpeklere yiyecek ulaştırdığı ve meteorolojik koşullar elverişli olduğu sürece dağıtıma devam edileceği belirtildi.

Lavların yayıldığı alan 680 hektara ulaştı

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen yeryüzü inceleme programı Copernicus'a göre lavların yayıldığı alan 680 hektara ulaşırken, bin 548 yapıda büyük hasar bıraktı. 19 Eylül'den bu yana tahliye edilen ada sakinlerinin sayısı ise 6 bin 800'e ulaştı.