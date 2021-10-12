'La Casa de Papel' dizisinin Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'a geldi - Haberler
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"La Casa de Papel" dizisinin Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'a geldi

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, kaleme aldığı "Filipo'nun Kitabı" adlı eserinin tanıtımı için Türkiye'ye geldi.

İSTANBUL (AA) - İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, kaleme aldığı "Filipo'nun Kitabı" adlı eserinin tanıtımı için Türkiye'ye geldi.

"La Casa de Papel" dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip ünlü oyuncu, Paris'ten geldiği İstanbul'da ilk olarak, 14 Ekim saat 20.00'de Köprü Atölye Kitap Kulübü'nde kitabına dair çevrim içi bir etkinliğe konuk olacak.

D&R Kitap Fuarı kapsamında da Alonso, 16 Ekim'de İstinyePark D&R'da, 17 Ekim'de ise Akasya Acıbadem D&R'da 12.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek imza günlerinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Alonso, Epsilon logosuyla okurlara ulaşan "Filipo'nun Kitabı" için ayrıca 15 Ekim'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Ünlü oyuncu, kitabında geçmişine yaptığı spiritüel yolculukta, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo'yu anlatıyor.

La Casa de Papel dizisinin Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'a geldi

La Casa de Papel dizisinin Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'a geldi

La Casa de Papel dizisinin Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'a geldi

La Casa de Papel dizisinin Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'a geldi

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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LA CASA DE PAPEL'İN "BERLİN"İ İSTANBUL'A GELDİ

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