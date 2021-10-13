KZO Başkanı Bayram'dan sahte tohum ve gübre uyarısı - Haberler
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KZO Başkanı Bayram'dan sahte tohum ve gübre uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
KZO Başkanı Bayram'dan sahte tohum ve gübre uyarısı

Karaman Ziraat Odası (KZO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, sahte tohum ve gübreye karşı çiftçileri uyardı.

KARAMAN (İHA) - Karaman Ziraat Odası (KZO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, sahte tohum ve gübreye karşı çiftçileri uyardı.

Bayram, özellikle yeni sezon için gübre tedarikinin bugünlerde yapılmaya başlandığını belirterek, "Gübre fiyatlarının yükselmesi dolayısı ile piyasada çok sayıda sahte gübre var. Çiftçilerimiz tohum ve gübrelerini yetkili bayilerden tedarik etsinler. Çiftçimiz emeğinin boşa gitmemesi için bu uyarıları kesinlikle dikkate almalıdır. Sahte gübre ve tohumlar maalesef çiftçimizin emeğini boşa çıkartmaktadır. Sahte gübre ve tohum mağduru olmak istemiyorsanız aldığınız gübre ve tohumların üzerindeki bitki pasaportunu muhakkak inceleyin ve şüphelendiğiniz an en yakın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne şikayette bulunun" dedi.

Bayram, konuşmasının sonunda, zor bir sezona hazırlanan çiftçilerin her konuda dikkatli olmalarını isteyerek, bol ve bereketli sezon geçirmelerini diledi. - KARAMAN

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Haber: KZO Başkanı Bayram'dan sahte tohum ve gübre uyarısı - Haberler
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