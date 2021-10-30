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KYK'da kalan öğrencilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
KYK'da kalan öğrencilerle bir araya geldi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrencileri ziyaret ederek taleplerini dinledi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrencileri ziyaret ederek taleplerini dinledi. Özdemir, ziyaretleri sırasında yemekhaneleri denetlemeyi de göz ardı etmedi.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının açılması ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ne bağlı KYK'da kalan öğrencileri ziyaret eden İl Müdürü Özdemir, öğrencilerle sohbet etti. Özdemir, sohbet sırasında öğrencilerin şikayet ve taleplerini not aldı. Sohbet sonrası öğrenci yemekhanesinde hijyen ve ürün kontrolü yapan Özdemir, "KYK öğrenci yurtlarımızda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şartlarda topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamak bizler için bir görevdir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

KYK'da kalan öğrencilerle bir araya geldi

KYK'da kalan öğrencilerle bir araya geldi

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