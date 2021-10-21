KYK BİNASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler
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KYK BİNASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde hırsızlık şüphelisi, tadilat yapılan Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binasından piyasa değeri 15 bin lira olan karot makinesi, hilti ve matkap çaldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde hırsızlık şüphelisi, tadilat yapılan Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binasından piyasa değeri 15 bin lira olan karot makinesi, hilti ve matkap çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 2 Eylül sabahı, Konak Varyant mevkisinde meydana geldi. Güçlendirme çalışması yaptıkları KYK binasına gelen işçiler, karot makinesi, hilti ve matkabın bıraktıkları yerde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarından malzemelerin çalındığını anlayan işçiler, polise bildirdi. Gelen ekipler, kamera görüntülerinden piyasa değeri 15 bin lira olan malzemeleri çalan şüphelinin eşkalini tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.

KYK BİNASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

KYK BİNASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

KYK BİNASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

KYK BİNASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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