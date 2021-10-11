KYB, Erbil'deki seçimlerde hile yapıldığını iddia etti

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Erbil'deki seçim sonuçlarını reddederek oylama sürecinde hile yapıldığı iddiasında bulundu.

KYB'nin resmi internet sitesi Pukmedia'da yayımlanan habere göre, partinin Erbil Yüksek Seçim Komitesi konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Komite açıklamasında, Erbil'deki seçim sonuçlarının değiştirildiği öne sürülerek, bu kentteki seçim sürecinin tamamen reddedildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna şikayette bulunulduğu ve yanıt beklendiği kaydedildi.