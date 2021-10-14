KUZKA Yönetim Kurulu Kastamonu'da Toplandı

KASTAMONU (Habermetre) - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Kastamonu Valisi Avni ÇAKIR başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Kastamonu'da gerçekleştirildi.

Kastamonu Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sinop Valisi Erol KARAÖMEROĞLU, yönetim kurulu üyeleri Valimiz Abdullah AYAZ, Kastamonu Belediye Başkanı R. Galip VİDİNLİOĞLU, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN, Sinop Belediye Başkanı Barış AYHAN, Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Güray PARÇAL, Kastamonu TSO Başkanı Oğuz FINDIKOĞLU, Çankırı TSO Başkanı Hayrettin ÇELİKTEN, Sinop TSO Başkanı Salim AKBAŞ ve KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan GENÇ ile ilgili personel katıldı.

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan GENÇ'in Ajans çalışmaları, faaliyetlerine ilişkin yönetim kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Kastamonu Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Ajans Genel Sekreterliğince hazırlanan 2021 yılı ara faaliyet raporu ve 2022 yılı çalışma programı ile bütçe hazırlıkları, yeni mali destek programları ve 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapanış raporu görüşüldü.

Toplantı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kastamonu Valisi Avni ÇAKIR tarafından önceki yönetim kurulu başkanı Valimiz Abdullah AYAZ'a çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim edilmesiyle sona erdi.

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