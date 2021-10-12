KUZKA'dan Kastamonu'nun Yöresel Yemeklerine Destek

KASTAMONU (Habermetre) - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde kurulan Gücüm Emeğim Platformu'nun üyelerinden Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Kastamonu'nun yöresel yemeklerinden Ekşili Pilavı ve Akdene (Göce) Çorbasını kurutarak paket halinde pratik tüketime sundu.

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yaparak yenilikçi anlayışla kuruttukları paketli yöresel ürünlerinin lansman toplantısını gerçekleştirdi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, tanıtılan ürünlerin etiket ve barkod çalışmaları kapsamında gıda analizlerinin yapılması için destek verdi.

Toplantıda, KUZKA'nın "Gücüm Emeğim Platformu" çalışmaları kapsamında tanıtım, internet sitesi, markalaşma çalışmaları ile ürünlerin kalite standartlaştırma ve analizlerinin yapılması çalışmaları desteklerinden yararlanacak olan Akdene (Göce) Çorbası ile Ekşili Pilav'ın tanıtımı yapıldı.

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi tarafından Atabeygazi Konağı'nda gerçekleştirilen lansman toplantısına Kastamonu Valisi Avni Çakır ile eşi Bahar Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt ve Necdet Karahasanoğlu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

"Kooperatifimiz sayesinde kırsaldaki birçok kadının da hayatına dokunuyoruz"

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut: "Ekşili pilav Kastamonu'nun yöresel lezzeti. Bizde bir şey yapmak istedik. AR-GE araştırmaları yaptık. Kendi aramızda defalarca denemesini yaptık. Ekşili pilavı paketli hale getirdik. Bulgurunu temin ettik. İçindeki otları kuruttuk. Soğan kurusu, domates kurusu temin ettik. Paketimizin arkasında da gerekli tarifi var. Umut ediyoruz ki, bu paketler dünyada herkesin evine girecek. Çünkü çok besleyici, katkı maddesi içermiyor. " dedi.

Durgut, "Beni şu ana kadar en çok etkileyen, gerçekten hikayesi olan bir çorbayı yemek. Bizler İlk Kadın Mitingi'nin yapıldığı, Şerife Bacıların, Halime Çavuşların torunları olarak eğer bu bayrağı devralıp; memleketimizi, kadınlarımızı ülkemizde tüm dünyada tanıtmazsak, vicdanen rahatsız oluruz diye düşünerek bu yola çıktık. KUZKA, bu ürünlerimizin analizlerinde bize destek verdiler. Bunları ortaya çıkartıp, ülkemizde marketlerimizde ve yurtdışındaki marketlerde Kastamonu'nun adını tanıtarak, sunmak istiyoruz. Dolayısıyla bu paketi alan kişi hem kooperatifimize destek verecek hem köydeki hanımlarımıza destek verecek" ifadelerini kullandı.

"Ilgaz'da kadın kooperatiflerin yaptığı yöresel ürünlerin satışı için imkan sağlayacağız"

Ilgaz Dağında Yurduntepe Kayak Merkezinde kadın kooperatiflerin yaptığı yöresel ürünlerin satışı için imkan sağlayacaklarını söyleyen Vali Avni Çakır, şöyle konuştu: "Önümüzdeki süreçte çok güzel projelerimiz var. Sadece Kastamonu Sanat değil, Sarı Konak olsun, Tosya'daki, Hanönü'ndeki kooperatifler olsun tüm bölgedeki kadın kooperatiflerimize ihtiyaç duydukları hem mekanik hem sermaye hem de ürün pazarlama konusunda KUZKA ile bir çalışmamız var. Bunlar nihayete erdiğinde uzaktaki kitlelere erişebilirsek, başarılı oluruz. Bu sene Ilgaz Yurduntepe Merkezimizde başta sizin kooperatifiniz olmak üzere diğer kooperatiflerimize de ürün satışı için imkan sağlayacağız. Oraya da yıllık 150 bin ziyaretçinin girdiğini hesap edersek, bu yıl kışın sizin için daha hareketli olacağını umut ediyorum" dedi.

Gücüm Emeğim Platformu, KUZKA'nın yürüttüğü Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyellerinin Artırılması Sonuç Odaklı Programı kapsamında, TR82 Bölgesi'nde aktif olarak faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin tek çatı altında toplanması, güçlendirilmesini ve geliştirilmesini amaçlıyor.

Konuşmaların ardından davetlilere İhsangazi ekşili pilavdan ikram edildi.

Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur.

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