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Kuzeyir mahallesinde elektrik kesintisi uygulaması yapılacak!

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Kuzeyir mahallesinde elektrik kesintisi uygulaması yapılacak!

Kuzeyir mahallesinde elektrik kesintisi uygulaması yapılacak!

Kuzeyir mahallesinde elektrik kesintisi uygulaması yapılacak! GDZ Elektrik tarafından 18-20-22 Ekim 2021 tarihinde saat 09. 00- 17: 00 saatleri arasında Kuzeyir mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu sebeple vatandaşların elektrikle çalışan cihazların devreden çıkartılması, Jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmaları, yapılacak çalışmaların, programlı elektrik kesintisi için belirtilen saatten önce bitmesi halinde, kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verilebileceği ilan olunur.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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