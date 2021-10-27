Kuzey Marmara Otoyolunda kamyonet devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Kuzey Marmara Otoyolunda kamyonet devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuzey Marmara Otoyolunda kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda seyir halindeki ahşap raf yüklü kamyonet tekerinin patlamasıyla devrildi.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara Otoyolunda seyir halindeki ahşap raf yüklü kamyonet tekerinin patlamasıyla devrildi. Devrilen kamyonette bulunanlardan 1 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyol tek şeride düştü.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FB 768 plakalı Mitsubishi marka Erol Uçar kontrolündeki ahşap mobilya yüklü kamyonet tekerinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonette bulunan Engin Habibgenç hafif şekilde yaralandı. Devrilmenin etkisiyle ahşap mobilyalar yolun kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yan yatan kamyonette sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek, çevredeki hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, devrilen kamyonet nedeniyle otoyol tek şeride düştü.

Kazaya seyir halindeyken tanık olan sürücü Kaan Ünver, "Biz seyir halindeyken kaza önümüzde oldu. Önümüzde normal nizami hızında giden kamyonet arka lastiğinin patlamasıyla sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Biz ekiplere haber verdik, ekipler kısa sürede geldi" dedi. - İSTANBUL

Kuzey Marmara Otoyolunda kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda kamyonet devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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