Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beykoz Riva Kavşağı'ndan Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 51 LA 682 plakalı iplik yüklü tır, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi.

Kazada, tırın içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Ankara'da 9 yıldır aranan kardeşleri öldürdüğünü itiraf eden 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Ankara'da 9 yıldır aranan kardeşleri öldürdüğünü itiraf eden 3 şüpheli tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Mustafa Destici Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Amelia Hamlin Seren Serengil İbrahim Tatlıses Fernando Alonso
Spor Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Gazeteler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Stefan Kuntz Mustafa Şentop Lewis Hamilton
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 15:14:51. #1.12#