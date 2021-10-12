Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beykoz Riva Kavşağı'ndan Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 51 LA 682 plakalı iplik yüklü tır, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi.

Kazada, tırın içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.