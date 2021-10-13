Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı: 4 yaralı - Haberler
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağışlı hava sebebiyle refüje çarparak takla atan otomobilin içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağışlı hava sebebiyle refüje çarparak takla atan otomobilin içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KY 2352 plakalı BMW marka otomobil, otoyol üzerinde seyir halindeyken, yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Hızını alamayan otomobil, metrelerce sürüklenerek takla attı. Kaza sonrasında otomobilde bulunan 4 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtararak bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı: 4 yaralı

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Haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı: 4 yaralı - Haberler
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