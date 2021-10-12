Kuzey Marmara Otoyolu'nda iplik yüklü TIR devrildi: 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda iplik yüklü TIR devrildi: 2 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iplik yüklü TIR devrildi: 2 kişi yaralandı

KUZEY Marmara Otoyolu'nda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda iplik yüklü TIR virajı alamayarak devrildi.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - KUZEY Marmara Otoyolu'nda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda iplik yüklü TIR virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü ile yanındaki bir kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Riva Kavşağı'ndan Ankara istikametine meydana geldi.  Yağışla birlikte kayganlaşan yolda 51 LA 682 plakalı iplik yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi. Kazada, TIR'ın sürücüsü ve yan koltukta oturan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


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Haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nda iplik yüklü TIR devrildi: 2 kişi yaralandı - Haberler
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