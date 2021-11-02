Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki 6 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki 6 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen 34 AG 7871 plakalı hurda atık malzemesi yüklü kamyonet, sürücü Abdullah İ'in Beykoz mevkisindeki viyadükte yoğun sisin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kamyonetin arkasından gelen tır, iki çekici, otomobil ile başka bir kamyonet de birbirlerine çarptı.

Devrilen kamyonetteki hurda malzemeler yola savrulurken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan 34 BB 0978 kamyonette sıkışan sürücü Kemal K. itfaiye ekiplerince araçtan kurtarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza (1)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza (1)

 KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA (1)

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA (1)

 ABD'den Ankara'daki F-35 görüşmesiyle ilgili ilk açıklama: Oldukça verimli geçti

ABD'den Ankara'daki F-35 görüşmesiyle ilgili ilk açıklama: Oldukça verimli geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title