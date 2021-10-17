Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı - Haberler
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Karaman gişeleri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 APB 076 plakalı otomobil ile biri yabancı plakalı olmak üzere, plakası henüz öğrenilemeyen bir tır ve aracın da karıştığı zincirleme trafik kazasında E.M. isimli bir kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralı E.M., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Toplam 4 aracın karıştığı ve 1 kişinin ise yaralandığı trafik kazası ile ilgili Otoyol Jandarma Trafik timleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

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