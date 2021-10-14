Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde kamyon otomobilin üzerine devrildi
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde bir kamyon otomobilin üzerine devrildi.
MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde bir kamyon otomobilin üzerine devrildi.
Alınan bilgiye göre, otoyolda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halindeki 34 UR 7050 plakalı kamyon, Beykoz mevkisinde aynı yönde ilerleyen bir otomobilin üzerine devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.