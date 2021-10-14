Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde kamyon otomobilin üzerine devrildi - Haberler
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Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde kamyon otomobilin üzerine devrildi

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde bir kamyon otomobilin üzerine devrildi.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde bir kamyon otomobilin üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, otoyolda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halindeki 34 UR 7050 plakalı kamyon, Beykoz mevkisinde aynı yönde ilerleyen bir otomobilin üzerine devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde kamyon otomobilin üzerine devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde kamyon otomobilin üzerine devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde kamyon otomobilin üzerine devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde kamyon otomobilin üzerine devrildi
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR, OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ-1
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Haber: Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde kamyon otomobilin üzerine devrildi - Haberler
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