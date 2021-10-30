Kuzey Makedonya'daki Yörük köyünde 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Kuzey Makedonya'da bulunan Yörük köyü Buçim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, komşu köylerin de katılımıyla kutlandı.

Ülkenin güneydoğusunda Yörüklerin yaşadığı köyde 29 Ekim köy meydanında kutlanırken etkinliğe katılanlar unutulmaz bir gün yaşadı.

Doğu Makedonya Türkleri Derneği ile İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Avusturya Gönüllüleri tarafından yüzlerce öğrenciye kırtasiye malzemesi ve oyuncak da dağıtıldı.

İyilik Hareketi Kültür Eğitim Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı sevincini ve iyiliği paylaşmanın mutluluğunu Yörük çocuklarla buluşarak yaşadıklarını belirterek "Çocukların olduğu her yer bir cennettir." dedi.

Radoviş Belediye Meclis Üyesi Enis Ömer de köylerini ziyaret edip, çocukları sevindirenlere teşekkür ederek köylerinde ikinci kez marşlarla ve şiirlerle bayram kutlamasının daha yaşandığını dile getirdi.

Çocukların kahramanlık şiirleri ve marşlar okuduğu etkinlikte, Radoviş Belediyesi Folklor Ekibi de gösteri düzenledi.