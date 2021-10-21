Kuzey Kore'den son füze denemesine dair açıklama

Kuzey Kore yönetimi, gerçekleştirdiği son balistik füze denemesinin ABD veya Güney Kore'yi hedef almadığını, yalnızca öz savunma çerçevesindeki hakların kullanıldığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği son silah denemesini "denizaltıdan fırlatılan balistik füze" olarak doğrulamasının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Kuzey Kore'den konuya dair yeni açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haber de Bakanlık Sözcüsünün "ABD'nin egemen bir devletin meşru müdafaa hakkı çerçevesindeki faaliyetlerine anormal tepkiler göstermesi bizi gerçekten endişelendiriyor" dediği aktarıldı. Kuzey Kore'nin caydırıcılığının "belirli bir devleti veya gücü hedef almadığı, ancak savaşın kendisini önlemeye ve egemenlik haklarını savunmaya yönelik olduğunun" kaydedildiği haber de, sözcü denemenin Pyongyang'ın en büyük düşmanları olan ABD ya da Güney Kore'yi dikkate alarak yapılmadığını söyledi. Ayrıca sözcü, "Son denemeyi yaparken ABD'yi ne plana kattık ne de hedefledik. Söz konusu deneme tamamen ülkenin savunması için planlanmış bir çalışma. Bu yüzden ABD'nin füze denemesi konusunda endişelenmesine veya sorun yapmasına gerek yok" ifadelerine yer verdi.

BM'yi alarma geçirdi

Kuzey Kore Salı günü yeni bir silah testi gerçekleştirdiğini açıklamış, Pyongyang yönetimi ise dün son denenen teknolojinin "çok yönlü hareket kabiliyeti de dahil olmak üzere birçok gelişmiş kontrollü güdüm yeteneğine sahip olan denizaltından fırlatılan balistik füze olduğunu" duyurmuştu. Başta ABD olmak üzere Güney Kore ve Japonya'nın da tepkisini çeken gelişmenin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplantı yapmıştı. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri