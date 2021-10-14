Kuzey Kıbrıslılara yasak listesi iddiası - Haberler
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Kuzey Kıbrıslılara yasak listesi iddiası

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıslı 42 kişiye yönelik yasaklılar listesi oluşturduğu iddia ediliyor.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıslı 42 kişiye yönelik yasaklılar listesi oluşturduğu iddia ediliyor. Son olarak gazeteci Ali Kişmir, İstanbul Havalimanı'nda 'güvenlik gerekçesiyle' alıkonularak, sınır dışı edildi.

Kuzey Kıbrıslılara yasak listesi iddiası
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Haber: Kuzey Kıbrıslılara yasak listesi iddiası - Haberler
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