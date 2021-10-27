KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI SAYIN ERSİN TATAR GAZİANTEP'TE

GAZİANTEP (Habermetre) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, bir dizi program ve temaslarda bulunmak için bugün sabah saatlerinde Gaziantep'e geldi.

Valimiz Davut Gül ve protokol üyeleri tarafından havaalanında karşılanan Sayın Ersin Tatar, daha sonra Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Sayın Tatar, valilik fuaye salonunda yaptığı konuşmada şunları aktardı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'den Gaziantep'imize sevgi ve saygılarımızı getirmiş bulunmaktayım. Çok sıcak bir karşılama ile valilik binasındayım. Tüm Gaziantep halkını bir kez daha sevgiyle kucaklıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Gaziantep arasında çok değerli bağlar var. Gaziantep, Türkiye'nin en fazla gelişmekte olan sanayi bölgeleri, ticareti ve eğitimi ile gerçekten bir gurur vesilesi, dolayısıyla Gaziantep'te bulunmanın bizler için çok önemli bir değeri vardır. "

Sayın Ersin Tatar programının devamında, MHK Medikal Tekstil San. ve Ticaret Ltd. Şirketini ziyaret etti. Akabinde Sayın Tatar'a tevcih edilecek Fahri Doktora ödül töreni ve 2021-2022 Akademik Yılı Açılış töreni için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Programın devamında Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret ve Gaziantep Ticaret Odası'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. Kuruluş Yıl Dönümü Balosu etkinliği düzenlendi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep temaslarına yarın da devam edecek.

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