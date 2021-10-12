Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler (2)

ADANA (DHA) - CENAZE BOYUNCA ABLASININ ŞEF ÖNLÜĞÜNE SARILDI

Adana'da, Selfie çekerken 50 metre yükseklikten düşüp ölen Hatice Nur Karabulut'un (21), sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Cenazede genç kızın eczacı kalfası babası Murat Karabulut, ev kadını annesi Ayşe ve 14 yaşındaki kardeşi Ahsen Karabulut ayakta durmakta zorlandı. Cenazede ablasının çalıştığı restoranda giydiği şef önlüğüne sarılan Ahsen Karabulut'u babası teselli etmeye çalıştı. Cenaze, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla defnedildi.Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,