Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler (2)

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel
Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler (2)

CENAZE BOYUNCA ABLASININ ŞEF ÖNLÜĞÜNE SARILDIAdana'da, selfie çekerken 50 metre yükseklikten düşüp ölen Hatice Nur Karabulut'un (21), sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.

ADANA (DHA) - CENAZE BOYUNCA ABLASININ ŞEF ÖNLÜĞÜNE SARILDI

Adana'da, Selfie çekerken 50 metre yükseklikten düşüp ölen Hatice Nur Karabulut'un (21), sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Cenazede genç kızın eczacı kalfası babası Murat Karabulut, ev kadını annesi Ayşe ve 14 yaşındaki kardeşi Ahsen Karabulut ayakta durmakta zorlandı. Cenazede ablasının çalıştığı restoranda giydiği şef önlüğüne sarılan Ahsen Karabulut'u babası teselli etmeye çalıştı. Cenaze, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla defnedildi.Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,


Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri
AVCILAR'DA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLEN KADININ TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

AVCILAR'DA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLEN KADININ TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Deniz Akkaya Nihal Yalçın İdo Tatlıses
Spor Hamit Altıntop Serdar Aziz Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Aktaş Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 14:59:50. #1.12#