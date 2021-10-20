Kuzen cinayetinde savcı, sanığın 24 yıl hapsini istedi

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, tartıştığı amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz'ı (56) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail Türkyılmaz (55) için savcı mütalaasında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olay, 25 Nisan günü Kandıra'nın Bollu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi meselesi nedeniyle husumetli olan amca oğulları İsmail Türkyılmaz ile Üzeyir Türkyılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Türkyılmaz, yanındaki tabancayı çekip, kuzenine ateş etti. Yaralanan Üzeyir Türkyılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İsmail Türkyılmaz ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak amacıyla süre talep etmesi üzerine, mahkeme heyeti duruşmayı 4 Kasım gününe erteledi.