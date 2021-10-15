Kuyumcular kaçta kapanır? Kuyumcular kaça kadar açık? soruları, merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Altın alıp bozdurmak için yatırımcıların uğrak yeri olan kuyumcular açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. Kuyumcu çalışma saatleri vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle resmi tatillerde açık mı, hafta sonu açık mı gibi pek çok sorunun yanıtı için haberimizin içerisinden kuyumcu çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz.

KUYUMCULAR KAÇTA KAPANIR?

Kuyumcular saat 09:00'da açılıyor, saat 19:00'da kapanıyor.

Kuyumcular Pazar günü açık olur mu?

Kuyumcular hafta sonu Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır.

BAYRAM GÜNÜ KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcular özel işletmeler olduğu için Kurban Bayramı'nda çalışıp çalışmama seçeneği kendilerine kalmış bir durum. Yani resmi tatillerde kuyumcuların kapalı ya da açık olması gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Bu nedenle size en yakın kuyumculara giderek açık olduğu takdirde alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem