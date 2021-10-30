Kuyucak'ta '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkuyla kutlandı

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlama programı kapsamında, ilçe merkezinde halkın yoğun katılımıyla kutlama töreni düzenlendi.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi'nin, kaymakamlıkta tebrikatları kabul etmesinin ardından kutlama programı için Cumhuriyet Meydanı'na geçildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Niyazi'nin konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, okullarda gerçekleştirilen farklı branşlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Halk oyunları gösterisi ve müzikli gösteriler yapılırken tören okulların tören geçişi ile son buldu.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Etürk, " 29 Ekim 1923'te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü coşkusunu, millet olarak paylaşıyoruz. Milletimizin ortak azmi ve milli şuurunun neticesi olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak,hepimizin ortak görevidir. Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Törene; Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve personelleri, gaziler, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN