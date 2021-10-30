Kuyucak'ta '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkuyla kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuyucak'ta '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kuyucak'ta '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkuyla kutlandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlama programı kapsamında, ilçe merkezinde halkın yoğun katılımıyla kutlama töreni düzenlendi.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlama programı kapsamında, ilçe merkezinde halkın yoğun katılımıyla kutlama töreni düzenlendi.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi'nin, kaymakamlıkta tebrikatları kabul etmesinin ardından kutlama programı için Cumhuriyet Meydanı'na geçildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Niyazi'nin konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, okullarda gerçekleştirilen farklı branşlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Halk oyunları gösterisi ve müzikli gösteriler yapılırken tören okulların tören geçişi ile son buldu.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Etürk, " 29 Ekim 1923'te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü coşkusunu, millet olarak paylaşıyoruz. Milletimizin ortak azmi ve milli şuurunun neticesi olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak,hepimizin ortak görevidir. Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Törene; Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve personelleri, gaziler, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kuyucak'ta '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkuyla kutlandı

Kuyucak'ta '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkuyla kutlandı

Kuyucak'ta '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkuyla kutlandı

Kuyucak'ta '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkuyla kutlandı

Kuyucak'ta '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkuyla kutlandı

Kuyucak'ta '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı

Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı

 Gaziler tören alanında ayakta kaldı, valilik çalışanları durumu fark edince hemen harekete geçti

Gaziler tören alanında ayakta kaldı, valilik çalışanları durumu fark edince hemen harekete geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title