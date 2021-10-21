Kuveytli Hayırseverlerin İnşa Ettiği Üç Okul Daha Açıldı

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, Kuveyt İnsani Yardım Derneği, Suna El Hayr Derneği, Nejat Derneği ve Asnan Tower işbirliğinde Kuveytli hayır sahibi Adnan Abdulaziz El Hasan ailesinin bağışlarıyla Akçakale'de inşa edilen üç okul, düzenlenen törenle eğitim öğretimin hizmetine sunuldu.

Üç bina, 24 derslikten oluşan ve kampüs halinde inşa edilen okulların açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Milletvekili Ahmet Akay, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Kuveytli hayır sahibi merhum Adnan Abdulaziz El Hasan'ın eşi Zeynep, yardım dernekleri temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, Abdulaziz El Hasan ailesinin, insani yardımlar ve hayır işleriyle öne çıkan Kuveytli bir aile olduğunu belirtti.

Vali Erin, "Abdulaziz El Hasan'nın genç yaşta rahmetli olmasıyla, onu seven dostları, ailesi ve arkadaşları hem Suriyeli hem de Türk çocuklarının birlikte eğitim göreceği bir kampüsün yapılmasına karar verdiler. Buradan hareketle, bugün toplam 24 derslikli, bine yakın çocuğun eğitim göreceği, bugünkü rakamlarla 6-7 milyon TL'ye varan bir harcama yapılmak suretiyle Akçakale ilçemize güzel bir eğitim kampüsü kazandırılmış oldu. " diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Abdulaziz El Hasan'a Allah'tan rahmet dileyen Vali Erin, "Onun dostlarına, eşine ve değerli arkadaşlarına da şükranlarımızı sunuyorum. " dedi.

Abdulaziz El Hasan ailesine ve okulların yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay da Vali Erin'e kurduğu ikili ilişkilerle Şanlıurfa'ya çok sayıda insanı yardım kuruluşunun yatırım yapmasını temininden dolayı şükranlarını dile getirdi.

Suriye'de büyük bir felaket yaşandığını ve milyonlarca insanın mağdur olduğunu dile getiren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise, "Bizi bu felaketler karşısında yalnız bırakmayan Kuveyt ve Katarlı Arap kardeşlerimize hem teşekkür ediyor hem de desteklerini bekliyoruz. Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız, bu felaketi dayanışma, birlik beraberlik ve birbirimize sarılarak aşacağız. " dedi.

Başından beri süreci takip eden Vali Abdullah Erin, kaymakamlar, milletvekilleri, parti yetkilileri, belediye teşkilatları ve tüm Şanlıurfalılara teşekkür eden Yalçınkaya, Akçakale'ye yapılan okulların çok büyük anlamı olduğunu belirterek, hayır sahiplerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kuveyt'ten Şanlıurfa'ya gelen hayır kuruluşları temsilcileri ile Necat Derneği temsilcisi İbrahim El Bedir'in de birer selamlama konuşması yaptığı tören, Adnan Abdulaziz El Hasan İlkokulu, Abdulaziz Adnan El Hasan Ortaokulu ve Leyla Ekber Avad Ali Lisesinin kurdelelerinin kesilmesi ve sınıfların ziyaret edilmesiyle sona erdi.

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