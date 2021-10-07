Kuveyt'ten kalkan uçak, bomba ihbarıyla Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı (3) - Haberler
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Kuveyt'ten kalkan uçak, bomba ihbarıyla Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuveyt'ten kalkan uçak, bomba ihbarıyla Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı (3)

ARAMALAR BİTTİ, OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİKuveyt'te yapılan bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapan, 51 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu, CZR-314 sefer sayılı ve Al Jazeera Havayolları'na ait Airbus A320 tipi uçakta aramalar tamamlandı.

TRABZON (DHA) - ARAMALAR BİTTİ, OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

Kuveyt'te yapılan bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapan, 51 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu, CZR-314 sefer sayılı ve Al Jazeera Havayolları'na ait Airbus A320 tipi uçakta aramalar tamamlandı. Uçakta ve yolcuların valizlerinde bomba imha uzmanlarınca yapılan aramalarda, herhangi bir olumsuz durum ve düzeneğe rastlanılmadığı belirtildi. Uçağın yeniden Kuveyt'e hareket edeceği öğrenildi.  Öte yandan Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "10.2021 günü Kuveyt JZR Havayolları Genel Merkezine, bir uçağa bomba konulduğuna dair ihbar üzerine, uluslararası prosedür gereği şirket, uçaklarının ineceği tüm havalimanlarına bu ihbarı bildirmiştir. Bu kapsamda saat 11.30'da Kuveyt-Trabzon seferini yapan JZR 314 sefer sayılı uçağın alanımıza inişi gerçekleştirilmiş ve güvenli alana alınarak, 51 yolcu ve 6 mürettebat ile beraberindeki bagajları kontrol edilip yolcu salonunda pasaport ve diğer işlemleri tamamlanmıştır. Havalimanımız bu süreçte uçuşlara kapatılmamıştır. Uçak içerisindeki arama işlemleri uzman personelce gerçekleştirilmiştir. Aramada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" denildi.


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Haber: Kuveyt'ten kalkan uçak, bomba ihbarıyla Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı (3) - Haberler
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