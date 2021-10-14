Kuveyt'ten Filistinli mülteciler için çalışan BM kuruluşuna 21,5 milyon dolar yardım

Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) 21,5 milyon Dolar yardımda bulundu.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ajans, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonuyla iki anlaşma imzaladı.

Buna göre, Kuveyt Fonunun, 2021 ve 2022'de UNRWA'nın sunduğu temel hizmetler için 20 milyon dolar, Lübnan'daki Filistinli mültecilerin sağlık ve hastane hizmetleri için ise 1,5 milyon dolar finansal destek sağlayacağı ifade edildi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Fonun Kuveyt'teki merkez binasında gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu cömert bağış, Ajans ve Filistinli mülteciler için bundan daha iyi bir zamanda yapılamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Lazzarini, Filistinli mültecilerin büyük umutsuzluk ve bilinmezlik içinde olduğu bir zamanda bir Arap ülkesinden gelen bu dayanışma örneğinin, mülteciler için "yalnız olmadıkları" mesajı taşıdığını ve umut ışığı olduğunu dile getirdi.

Lazzarini ayrıca, Kuveyt hükümeti ve Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu gibi bağışçıların desteği sayesinde UNRWA'nın Filistinli mültecilere hizmet etmeye devam edebileceğini kaydetti.

Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu Genel Müdürü Mervan Abdullah el-Ganim ise bu yardımla, Filistinli mültecilere verilen hizmetlerin kesintiye uğramamasını hedeflediklerini vurguladı.

Ganim, bu yardımla, Kuveyt'in Filistin meselesindeki değişmez tavrını ve mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki kararlılığını gösterdiklerini belirtti.