Kuveyt'ten bu sabah havalanan Cezire Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı. - Haberler
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Kuveyt'ten bu sabah havalanan Cezire Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuveyt'ten bu sabah havalanan Cezire Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı.

TRABZON (İHA) - Kuveyt'ten bu sabah havalanan Cezire Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı. Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.

Kuveyt'ten bu sabah havalanan Cezire Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı.

Kuveyt'ten bu sabah havalanan Cezire Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı.

Kuveyt'ten bu sabah havalanan Cezire Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı.

Kuveyt'ten bu sabah havalanan Cezire Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Trabzon semalarında panik! Bomba ihbarı yapılan uçak acil iniş yaptı

Trabzon semalarında panik! Bomba ihbarı yapılan uçak acil iniş yaptı

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Haber: Kuveyt'ten bu sabah havalanan Cezire Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı. - Haberler
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