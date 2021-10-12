Kuveyt'te ilk kez kadınlar orduda görev alabilecek - Haberler
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Kuveyt'te ilk kez kadınlar orduda görev alabilecek

AA / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel
Kuveyt'te ilk kez kadınlar orduda görev alabilecek

Kuveyt hükümeti, tarihinde ilk kez kadınların ordu içerisinde askeri hizmete girmelerine izin verileceğini duyurdu.

Kuveyt hükümeti, tarihinde ilk kez kadınların ordu içerisinde askeri hizmete girmelerine izin verileceğini duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Hamed Cabir el-Ali es-Sabah bir bakanlık kararnamesi yayımladı.

Kuveytli kadınların uzman subay, astsubay ve farklı görevlerde askeri hizmete katılmaları için kayıtların önünün açıldığı belirtilen kararnamede, mevcut aşamada kayıtların, tıbbi ve destekleyici askeri hizmetler alanıyla sınırlı olacağı aktarıldı.

Savunma Bakanı Sabah, KUNA'ya yaptığı açıklamada, "Kuveytli kadınlara, Kuveyt ordusunda erkeklerle birlikte hizmet sürecine girmeleri konusunda fırsat sağlamanın zamanı geldi." dedi.

Sabah, Kuveyt ordusunun ülkenin güvenliğini koruma ve tüm dış tehlikelere karşı istikrarı sağlama konusundaki rolünden hareketle böyle bir karar aldıklarını ifade etti.

Katar 2018'de kadınların gönüllü olarak askere alınmasının, Suudi Arabistan ise bu yılın başlarında kadınların orduda görev almalarının önünü açmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), 2014'ten bu yana, Bahreyn ve Umman'da ise kadınlar yıllardır silahlı kuvvetlerde görev alabiliyor.

AA / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Son Dakika Haberleri
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