Kütüphanemiz 100.000'inci Basılı Kitabı Bünyesine Kattı

Öğrenciler ve akademisyenler için zengin bir kaynak niteliği taşıyan, eğitim- öğretim ve araştırmanın kalitesine önemli katkılar sağlayan ve yükseköğretimin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilen Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi, 100. 000'inci basılı kitabı bünyesine kattı.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında gerçekleştirilen etkinlikte konuyla ilgili açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, ülkemizin gelişiminin ancak eğitim ve bilimle mümkün olacağına inandıklarını belirterek, Kütüphanelerimizde şu an 151. 876 basılı ve 297. 942 elektronik kitap olmak üzere 449. 818 kitabın bulunduğunu, akademik ve idari personeli ile öğrencilerin basılı ve elektronik kaynaklara erişebilecekleri mekan olan Kütüphanemizi daha da zenginleştireceklerini söyledi.

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