Kütüphanekolik öğretmen

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Hınıs ilçesine 2018 yılında Türkçe öğretmeni olarak atandığı okula 'Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın' projesiyle 4 bin kitaplı kütüphane kazandıran Sedat Emrem (30), bu zamana kadar 18 ilde çalışma yaptı. Şu ana kadar 35 kütüphane kuran, eğitim camiasında 'kütüphanekolik' olarak tanınan Emrem "47 okulumuz için 15 bin kitabımız hazır ama yetersiz. Bu noktada destek bekliyorum. Hedefim; 2021 yıl içinde 100 kütüphane açmak" dedi.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden 2014 yılında mezun olan evli ve 2 çocuk babası Sedat Emrem, 2018 yılına kadar ücretli öğretmenlik yaptığı Hınıs ilçesi Şehit Ahmet Akdağ Ortaokulu'na kadrolu olarak atandı. Emrem, atandığı yıl sosyal medya üzerinden başlattığı 'Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın' projesiyle okuluna 4 bin kitaplık bir kütüphane kurdu.

Emrem'in son ve 35'inci kütüphanesini kurduğu TOBB Efkan Ala İmam Hatip Okul Müdürü Suat Özaras, "Okulumuzda kütüphane yoktu. Hocamızın gayreti ile çok güzel bir kütüphaneye kavuşmuş olduk. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz burada bol bol kitap okuyacak. Kütüphanenin yapımı sırasında çocuklarımız heyecanlıydı. Çok gururlandık ve duygulandık" dedi. Okulun 7'nci sınıf öğrencisi Azranur Alkan ise "Kütüphanenin açılmasına çok sevindim. Her gün buraya gelip kitap okuyacağım. Bizim için çok iyi bir yer oldu. Kitaplar çok güzel. Bizim için bulunmaz bir fırsat" ifadelerini kullandı.