Kütüphaneden kitap alana mama hediye - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütüphaneden kitap alana mama hediye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kütüphaneden kitap alana mama hediye

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi'nden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye ederek, duyarlı bir davranışa imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi'nden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye ederek, duyarlı bir davranışa imza attı.

Büyükşehir Belediyesi toplumun her kesimine örnek olan etkinlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi'nden kitap alan herkese kedi ya da köpek maması hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla hayvan sevgisi ve doğaya saygı konularında bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliklerine devam ederken, düzenlenen bu etkinlikte her zaman olduğu gibi minik dostların yanında yer aldı. Kedi ve köpek mamalarını dilsiz canları beslemeleri için kitap alan herkese dağıtarak, hayvanseverleri de yalnız bırakmadı.

Hem kitap hem de hayvan seven gençler ise bu duyarlı davranıştan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kütüphaneden kitap alana mama hediye

Kütüphaneden kitap alana mama hediye

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz Kubilay Aka Gökhan Çıra
Spor Ali Koç Muslera Ersun Yanal Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kütüphaneden kitap alana mama hediye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:16:33. #1.17#