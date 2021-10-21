Kütahyalı hayırseverler Afrika'da 7 su kuyusu açtırdı

Kütahyalı hayırseverler, 120 bin liralık bağışla Afrika'daki 5 ülkede7 su kuyusu açtırdı.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, yaptığı yazılı açıklamada, Kütahya merkez, Simav ve Tavşanlı ilçelerindeki hayırseverlerin dernekleri aracılığıyla Gine, Mali, Togo, Sudan ve Kamerun'a yardımda bulunduğunu söyledi.

Yapılan yardımlar kapsamında susuzluk çeken Afrika'daki birçok ülkeye su kuyusu açtırma çalışmaları yapıldığını belirten Yenipazar, şunları kaydetti:

"Dernek olarak ilimizde ve Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin destekleriyle el uzatmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra dünya geneline de birçok yardım ulaştırıyoruz. Hayırseverlerin bize destekleri ile Afrika'da susuzluk çeken ülkelerde su kuyusu açtırma faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yapılan yardımlarla Simav, Tavşanlı ve il merkezimiz adına Gine, Mali, Togo, Sudan ve Kamerun'da 7 adet su kuyusu açtırdık. Derneğimize yapılacak yardımlarla inşallah bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Yenipazar, su kuyularının yaklaşık 120 bin liraya mal olduğunu da sözlerine ekledi.