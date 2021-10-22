KÜTAHYA (Habermetre) - AK Parti 26. Dönem Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı adına dikilmiş 3 adet fidan sertifikasını kendisine takdim ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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