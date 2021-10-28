Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kütahya'da, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, çeşitli figürlü 5 parça tarihi eser ele geçirildi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, çeşitli figürlü 5 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında Y.B'nin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 1 baykuş figürlü obje, 2 haç şeklinde obje, 1 sikke ve gümüş zincire takılı obje ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alınırken, kaçak define kazılarında bulunduğu değerlendirilen eserler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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