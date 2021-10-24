Kütahya'da öğrenim gören 74 ülkenin öğrencileri halk oyunu gösterisi sundu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) öğrenim gören 74 ülkeden yabancı öğrenciler, ülkelerine ait geleneksel halk oyunları gösterisi sundu, yemeklerini tanıttı.

DPÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Zafer Meydan'ında, Uluslararası Öğrenciler Kültür Günleri düzenlendi.

Etkinlikte konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, üniversitede 74 ülkeden yaklaşık 10 bin uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi.

Üniversitedeki uluslararası öğrencilerle Kütahya'nın artık uluslararası bir şehir olduğunu belirten Uysal, DPÜ'nün artık dünden çok daha iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, "Yakında 10 bin öğrenci sınırını da aşacağız. Bu Kütahya için gerçekten çok iftihar edilecek, gurur duyulacak bir tablo. Kütahya artık uluslararası bir şehir oldu ve olacak." dedi.

Medeniyetin, kültürün, tarihin şehri olan Kütahya'nın Anadolu'nun vitrini olduğunu belirten Uysal, "Misafir öğrencilerimizle Kütahya daha da çok renklenecek ve adına layık bir şekilde kadim şehirlerimizden bir tanesi olacak. Tüm dünyada bir kaos var, savaşlar var, çevre felaketleri var, gözyaşları var, akan kanlar var ve maalesef dünya insani bir dünya değil. Biz bu kaotik durumun, kini ve nefreti körüklemek isteyenlerin aksine, yangınlar yakmak isteyenlerin aksine, kardeşi kardeşe düşürmek isteyenlerin aksine inadına kardeşlik diyoruz." diye konuştu.

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu da uluslararası öğrencilerin kültürlerini tanıtmalarına fırsat vermek için programı düzenlediklerini ifade ederek, "Uluslararası öğrencilerimizin kültürel zenginliğinin bize de zenginlik katacağına inanıyoruz. Onun için misafir öğrencilerimiz bizlerden hem kültür, gelenek ve görenek öğrenecek hem de bizler onları tanıma fırsatı bulacağız." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından DPÜ'de öğrenim gören yabancı öğrenciler ülkelerine ait geleneksel halk oyunu ve dans gösterisi sundu. Öğrencilerin gösterileri vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Program, uluslararası öğrencilerin ülkelerine ait yemeklerini sunduğu stantların gezilmesiyle sona erdi.