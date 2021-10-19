Kütahya'da Muhtarlar Günü kutlandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Muhtarlar Derneği tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören sonrası dernek başkanı Kadir Mandal ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Vali Ali Çelik, muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhtarlığın yerel yönetim ve kamu hizmetinin karşılıklı etkileşiminin en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, vatandaşın devletle ilişkisi anlamında sınırdaki en kolay temas edebileceği kamu görevlisidir. Demokrasinin en temel noktasını vurgu yapıyor, seçilmiş olması seçilirken de aynı zaman da bir kamu görevi üstleniyor. Muhtar devletin yerine göre polisi oluyor, sağlık memuru, doktoru, ilk yardım itfaiye ekip başı oluyor. Yani muhtar anlamı her şeyden emin olma anlamına kadar gidiyor. Dolayısıyla bu bir yönüyle çok onurlu bir görev ve ciddi sorumluluk yüklüyor sizlere. Muhtarlarımızın bugünün de o sorumlulukları bilincinde olması ve bu çalışmanın bir parçası olması bizleri de memnun ediyor."