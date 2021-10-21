Kütahya'da motosiklet çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 20 gün önce çalınan motosiklet, Afyonkarahisar'da bulundu.

Beşkarış köyünde 20 gün önce M.K'ye ait motosikletin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletin önce Bilecik'e, ardından Uşak'a ve son olarak da Afyonkarahisar'a satıldığını belirledi.

Şüpheliler H.K. ve E.Y. gözaltına alınırken, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.