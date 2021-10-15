Kütahya'da kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma ekibi buldu - Haberler
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Kütahya'da kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma ekibi buldu

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma ekibi buldu

Kütahya'da bir yaylada kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekibince drone yardımıyla bulundu.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir yaylada kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekibince drone yardımıyla bulundu.

Okçu Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kısa (67), Acep Yaylası'ndaki 40 küçükbaş hayvanını kaybetmesi üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekibi ile komando timi, bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.

Yaklaşık 4 saat süren ve drone kullanılan çalışmaların sonunda, sürünün yaylaya yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Salvar mevkisinde olduğu tespit edildi.

Ekipler, sürüyü sahibine teslim etti.

Kütahya'da kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma ekibi buldu

Kütahya'da kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma ekibi buldu

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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