Kütahya'da karantina kararını ihlal eden kişi otele yerleştirildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da karantina kararını ihlal ettiği belirlenen kişiye idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Vefa Mahallesi'ndeki eğlence mekanları önünde yaptıkları denetimde, A.O.S'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararını ihlal ettiğini belirledi.

Bunun üzerine durum hakkında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bilgilendirildi.

Polis ekiplerince hakkında tutanak düzenlenen ve 5 bin 400 lira idari para cezası uygulanan A.O.S, sağlık görevlilerince kentteki bir otele yerleştirildi.