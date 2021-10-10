Kütahya'da karantina kararını ihlal eden kişi otele yerleştirildi - Haberler
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Kütahya'da karantina kararını ihlal eden kişi otele yerleştirildi

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da karantina kararını ihlal eden kişi otele yerleştirildi

Kütahya'da karantina kararını ihlal ettiği belirlenen kişiye idari yaptırım uygulandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da karantina kararını ihlal ettiği belirlenen kişiye idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Vefa Mahallesi'ndeki eğlence mekanları önünde yaptıkları denetimde, A.O.S'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararını ihlal ettiğini belirledi.

Bunun üzerine durum hakkında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bilgilendirildi.

Polis ekiplerince hakkında tutanak düzenlenen ve 5 bin 400 lira idari para cezası uygulanan A.O.S, sağlık görevlilerince kentteki bir otele yerleştirildi.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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