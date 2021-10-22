KÜTAHYA'DA KAMYONET BÜFEYE GİRDİ, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI - Haberler
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KÜTAHYA'DA KAMYONET BÜFEYE GİRDİ, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için manevra yapan kamyonet, bir büfeye daldı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KÜTAHYA'da yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için manevra yapan kamyonet, bir büfeye daldı. Yaralanan olmazken, kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesinde meydana geldi. Fatih D., kullandığı 43 UL 669 plakalı kamyonetle yolun karşısına geçen bir yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Fatih D.'nin kontrolünden çıkan kamyonet yolun sağındaki büfeye daldı. Kazada yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'DA KAMYONET BÜFEYE GİRDİ, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

KÜTAHYA'DA KAMYONET BÜFEYE GİRDİ, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

KÜTAHYA'DA KAMYONET BÜFEYE GİRDİ, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

KÜTAHYA'DA KAMYONET BÜFEYE GİRDİ, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
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