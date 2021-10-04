KÜTAHYA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da jandarma ve polis ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan 17 sürücüye 8 bin lira ceza uygulandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, helikopterle araç trafiğinin yoğun olduğu Gediz-Çavdarhisar (D240) ve Kütahya-Afyonkarahisar (D650) karayollarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, katıldı. Bir saat süren uygulamada 100 araç denetlenirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 17 sürücüye 8 bin lira idari para cezası kesildi. Denetimler kapsamında devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydeden Vali Ali Çelik, 'Yasaların belirlediği hız kurallarına uymadığımız sürece her zaman risk altındayız. Hızlı gitmemiz ne kadar iyi sürücü olduğumuzu göstermez, ne kadar büyük risk altında olduğumuzun kanıtı olarak ortaya çıkıyor' dedi.