Kütahya'da görme engellilere beyaz baston ve konuşan saat dağıtıldı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü münasebetiyle görme engellilere ücretsiz beyaz baston ve konuşan saat dağıtımı gerçekleştirildi.

Altınokta Körler Derneği Kütahya Şubesinde düzenlenen programda konuşan Kütahya Altınokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış, "Yüreği güzel insan çok kıymetli bir büyüğümüz derneğimize 30 adet ücretsiz Beyaz Baston ve 30 adet konuşan saat bağışında bulundu. Bizler de bugün burada gerçekleştirmiş olduğumuz programla görme engelli arkadaşlarımıza bunları takdim ediyoruz. Bizlere bu şekilde katkıda bulunan değerli büyüğümüze şahsım ve bütün görme engelli arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Beyaz Baston bizim özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolüdür. Ancak bizlerin bu bastonlarımızı bağımsız ve özgürce kullanmamız için kaldırımlarda kılavuz yolları ihtiyacımız var. Bu arada yapılan kılavuz yollarında vatandaşlarımız tarafından işgal edilmemesi gerekmektedir. Maalesef bazı vatandaşlarımız kılavuz yolların üzerine araçlarını park ediyorlar ve yine bazı esnaflarımız malzemelerini koyuyorlar. Ben bu hususta bütün vatandaşlarımızı daha hassas olmaya davet ediyorum" dedi. - KÜTAHYA