Kütahya'da evinde yangın çıkan yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler
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Kütahya'da evinde yangın çıkan yaşlı adam hayatını kaybetti

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da evinde yangın çıkan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya'da bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan 89 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan 89 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, il merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Güllüdere köyünde Hasan Talaz'a ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede binayı saran alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kütahya Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Eve giren ekipler, giriş kapısı yakınında yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Talaz'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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